中國網民去年手機App消費400億美元 占全球40%

應用程式 (App) 市調公司 App Annie 發布報告指出，儘管中國手機市場持續放緩，部分網遊的審批暫時凍結，但中國去年透過付費下載、購買 App 及訂閱 App 的金額仍高達 400 億美元，占全球 App 消費 1010 億美元近 40%。

去年全球手機成長雖放緩，但去年用戶平均每天花在手機上的時間為 3 小時，手機用戶共下載了 1940 億個 App，而中國則占了將近一半的 App 總數。

App Annie 預測，今年智慧型手機和平板電腦 App 消費金額的成長量將是全球經濟成長量的 5 倍，且可望突破 1200 億美元。

報告中指出，手機遊戲對中國網遊玩家在 App 上的消費，有著推波助瀾的作用。

App Annie 亞洲區主管 Jaede Tan 表示，中國的智慧型手機市場獨特，隨著城市的不同而異。

Tan 解釋，在上海和北京這樣的一線城市，智慧型手機市場已經非常成熟，用戶下載的 App 較少，但往往會花更多的時間 App 上，並在 App 上購買。

至於處於長尾效應尾端的三、四線城市，許多人甚至沒有智慧型手機，或者第一次使用智慧型手機，而這正是中國 App 市場成長的空間和動能。

騰訊旗下的微信，網遊為其主要業務之一，排名去年全球 App 用戶消費前五大，而微信支付的便利性，正是 App 消費的催化劑。Tan 認為，第一次在 App 上消費是最難的，一旦消費後，那就是雪球效應的開始。