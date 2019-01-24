盤前財經大事搶先讀2019年1月24日

今日操盤前瞻

台灣中央銀行發布 2018 年 12 月全體貨幣機構存放款與投資

韓國央行利率決策

歐洲央行利率決策

美國 12 月領先指標

法人說明會：旺宏

增資股上市：動力 - KY

美股盤後 – 財報行情消弭能源股跌勢 三大指數小幅收高

週三 (23 日) 受益於財報亮眼表現，激勵寶僑、IBM 與聯合技術股價飆高，消弭能源類股跌勢，美股三大指數同步小幅收高；高通空軍來襲，拖累費半指數收跌。閱讀全文...

〈特斯拉裁員〉特斯拉處於關鍵時刻 華爾街開槍股價狂跌

華爾街正密切關注特斯拉，近期多位華爾街分析師正在發布特斯拉的負面報告，除了關注特斯拉的銷售困境、裁員消息，還預料今年三月即將到期的 9.2 億美元可轉換債券將衝擊特斯拉現金流。閱讀全文...

亞泥旗下嘉惠電力啟動 2 期擴建 打造全台最大天然氣發電廠

亞泥 (1102-TW) 轉投資嘉惠電力，規劃建造第 2 期天然氣發電，22 日完成與 10 家銀行團 105 億元的聯貸案簽約，預計落成後，嘉惠電力將成為台灣規模最大之天然氣發電廠。閱讀全文...

日央行維持寬鬆政策 美元直逼三週高點

日本央行維持寬鬆政策，風險偏好隨之提升、日圓走貶，今 (23) 日美元堅挺，於 3 週高點附近徘徊。閱讀全文...

新版公司法上路 安永：留意章程運作與修正方式提早因應股東會

新版公司法的修正條文已在去 (2018) 年 11 月上路，由於本次修法後有許多值得企業在運作上留意的議題，安永會計師事務所提醒，企業應留意章程及運作方式修正，提早因應股東會的到來。閱讀全文...