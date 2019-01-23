台康竹北新廠落成 將生產生物相似藥產

台康生技 (6589-TW) 今 (23) 日在竹北生醫園區舉行「全新蛋白質藥物商業化量產工廠」啟動暨開幕典禮，也與歐洲 Oncomatryx 公司及台耀化學簽定三方合作委託開發抗體複合體 (ADC) 新藥合約。台康表示，竹北生產廠是採用 2000 公升單次使用反應器技術，可容納二條 3x2000L 的生產線，足夠因應生物相似藥未來上市產能所需。

台康表示，竹北全廠未來 2 條生產線一旦同時啟動，每年最多將可提供大於 1000 公斤的產能。目前台康除了已開發的生物相似藥外，也有國內外委託研發生產 (CDMO) 業務的延伸等，台康指出，公司也在規劃未來國際市場拓展需求，預計竹北新廠將成為生力軍供應足夠產能。

台康為國內生技製藥委託開發與製造 (CDMO) 公司，成立至今近 6 年來已陸續完成超過 10 項以上海外委託服務訂單。除國內客戶，在美國、歐洲及日本與大陸市場也有案件陸續簽約。台康說明，這一次建置新廠，也能讓自有產品 EG12014 及生物相似藥繼續進行後續的生產，其中 EG12014 已於去年進行三期收案，未來也能延續商業化布局。

台康已於去年 12 月 18 日申請上櫃，也希望今年能依規劃時程上櫃掛牌，同時台康也會繼續進行創新研發，提升自身技術及製造能力。