統一超、全家拼開複合店搶市 多元服務成為另類小金雞

為滿足消費者的多元需求，超商雙雄統一超 (2912)、全家(5903) 紛紛開出新型態的複合店，店型跨足餐飲、生活、美妝、健康及金融等領域，也成功帶動業績成長，推升去年超商雙雄營收雙創下歷史新高，複合店更成為超商近年另類搶市的吸睛話題。細數目前複合店推展情況，全家表示，先前已開出四類店型，第一種為餐飲型，像是天和鮮物、bbq 韓式炸雞店、咖啡旗艦店；第二種為生鮮型，也就是超市型店舖，在蔬果、冷凍食品有專櫃陳列；第三種為健康類型，即與大樹藥局合作的複合店；第四種則是與台新銀行合作的科技金融店；第五種今日開幕的自助洗衣複合店則為全家旗下第一家「生活服務類型」複合店，有望創業另類「等待商機」。



而統一超旗下 7-ELEVEN 則於去年底則開出整合六大業種的全新店型「Big7」，並首創精品咖啡品牌「!+? CAFE RESERVE」，再加上博客來選書複合專區，及美妝「K•Seren」、麵包「烘焙概念」，將咖啡、閱讀、糖果、美妝、烘焙與超商六大業種整合在單一門市內，是目前業界複合種類最多的全新店型。



統一超開出的複合店還包含科技店型 X-STORE，及結合美妝、健身、烘焙等 1+1 型態的複合店，如：「K•Seren」1 號店即帶動板站門市整體業績較去年同期成長近 1 成，而加入烘焙結構的店型，業績也有年增 2-3 成的表現，皆成為超商旗下吸睛、吸人氣的小金雞。