統一超30年愛心捐款累計超過40億元 去年公益募款募得近4億元

統一超 (2912)7-ELEVEN 立足台灣 40 年、自 30 年前釋出通路資源關懷弱勢族群，1988 年起 7-ELEVEN 即推動「把愛找回來」公益募款，7-ELEVEN 多年來透過門市零錢捐、ibon 小額捐款及物資認捐，並運用通路力量串連各地門市進行公益行動，至今已匯聚社會大眾超過 40 億元的愛心善款 (門市零錢捐近 26 億元、ibon 捐款近 15 億)。2018 年 7-ELEVEN 公益行動持續推進，「把愛找回來」公益募款連續四年聚焦在偏鄉老人照護議題，觀察 2018 年公益募款情況發現，南部捐款熱情不減、10 月股災也讓捐款金額下降、捐物行善的接受度越來越高等現象。



7-ELEVEN 表示，「把愛找回來」公益募款過去 30 年來陸續支持的公益議題包括：飢荒、流浪兒童、家暴婦女、兒虐、偏鄉醫療、弱勢長輩、天災救援等，善用遍及全國門市據點的優勢，投入社會公益回饋社會的具體行動，已協助超過 84 家社福團體為弱勢族群募集愛心，也寫下超商通路 7 個創舉與奠定 11 個里程碑，如：習以為常的門市零錢捐、緊急募款、通路進駐災區服務、在超商門市舉辦大規模肝病篩檢等，都是由 7-ELEVEN 發起的公益創舉。而 2018 年「把愛找回來」公益募款共募得近 4 億元 (門市零錢捐 + ibon 捐款)。

