估Q1營收遜預期 艾司摩爾股價跌逾2%

根據《彭博社》報導，歐洲半導體設備業龍頭艾司摩爾 (ASML) 預估，首季營收表現，恐不如市場預期；受此消息影響，今 (23) 日艾司摩爾股價下挫，跌逾 2%。

台北時間週三下午 5 點 18 分，Investing.com 報價顯示，艾司摩爾股價下跌 2.22%，至 138.22 歐元。

艾司摩爾股價下跌。(圖：翻攝自 Investing.com)

稍早，艾司摩爾股價一度大跌 4.9%，至 134.50 歐元。

艾司摩爾預估，第 1 季營收為 21 億歐元，未及分析師預期 (27.3 億歐元)；電子元件和模組供應商 Prodrive 的火災事件，導致部分產品延遲出貨，將對艾司摩爾營收，造成約 3 億歐元的損失。

艾司摩爾指出，Prodrive 火災事件的影響，可望自第 2 季開始，逐漸消退，下半年應可恢復正常。

艾司摩爾預期，第 1 季毛利率約為 40%，低於市場預估的 47.3%。

艾司摩爾執行長 Peter Wennink 在接受彭博採訪時表示，受產能過剩影響，記憶晶片市場將走軟；而僅能維持個位數成長幅度的手機市場，並非半導體成長最快的領域。

Wennink 指出，對半導體來說，伺服器群 (server park)、雲端、資料處理等領域，較有成長機會。

Wennink 稱，2018 下半年，半導體產業疲軟，部分肇因於中國經濟成長趨緩，以及美中貿易戰延燒。

Wennink 也透過聲明表示，艾司摩爾 2018 年第 4 季營收為 31 億歐元，優於分析師預期的 29.9 億歐元，「儘管大環境不確定性未除，但我們對 2020 年及往後的營收、獲利目標，仍充滿信心。」

InsingerGilissen Bankiers 分析師 Jos Versteeg 認為，艾司摩爾首季營收不如預期，市場難免感到驚訝，但相較於同業，艾司摩爾的掙扎程度，相對較小，加上極紫外光 (EUV) 設備獲利挹注，前景依舊看俏。