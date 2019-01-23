日本央行持續大規模寬鬆政策 4度調降通膨展望

日本央行在 23 日 (週三) 利率會議上，宣布將短期政策利率維持在 -0.1% 不變；長期利率指標的 10 年期公債殖利率，也將繼續維持「殖利率曲線定錨」來維持日債十年期殖利率在 0% 水準，也會配合經濟及物價變化來作些許調整，維持年增 80 兆日圓水準來作彈性的實施。

有關長期國債之外的資產收購方面，日本央行表示，ETF 將以年增 6 兆日圓的水準來購買，而 J-REIT 也將以年增 900 億日圓規模來作收購。屆時，將視資產價格所帶來的連帶影響，跟隨市場狀況來對收購金額作出調整。

日本央行在 23 日同時公布的「經濟 / 物價情勢展望」中則提到，主要受到原油價格下跌影響，2019 年度的通膨展望由先前的 1.4% 大幅調降到 0.9%，這也是第 4 次對該項數據作出下修；也將截至 2019 年 3 月為止的 2018 年度的實質 GDP 成長率展望，由原先的 1.4% 下修到 0.9%。

日本央行總裁 黑田東彥 (圖：AFP)

另外，日本央行也決定對「支援借款增加的資金供給」、「支援成長基礎強化的資金供給」，以及在日本 311 大地震與九州熊本地震相關的「支援災區金融機構的資金供給行動」等措施上，決定將申請期間延長一年。

日本央行為了實現 2% 的「物價安定目標」，並使之安定的持續下去，會在必要的時間點前繼續「附帶長短期利率操作的質量上金融寬鬆」政策。而貨幣基數方面，在核心 CPI 年增率穩定的超過 2% 前，將會維持擴大的方針。有關政策利率的部分，由於預定在 2019 年 10 月實施的消費稅率調升，對經濟、物價帶來不確定的因素，短期內會將長期利率保持在目前的極低水準。今後也會站在金融政策營運的觀點來作出風險評估，在經濟、物價及金融情勢，以及在維持「物價安定目標」的動量方面，進行必要政策的調整。