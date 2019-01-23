日本央行維持利率-0.1%不變 符合市場預期

日本央行週三 (23 日) 維持政策利率在 - 0.1% 不變，並維持 10 年期國債殖利率目標在 0% 附近不變，符合市場的普遍預期。同時面對全球需求放緩所帶來的經濟壓力下，央行也下調通膨預期。

日本央行將 2018 財年核心 CPI 預期，由 0.9% 下調至 0.8%；2019 財年從 1.4% 下調至 0.9%；2020 財年從 1.5% 下調至 1.4%，距其 2% 的目標值仍有差距。

日本央行以 8:1 的投票結果，承諾繼續購買日本國債不變，持有規模的年成長維持約 80 兆日圓。

與全球其他主要央行相較，美國聯準會雖有意暫停升息，但實際上已執行逐步緊縮，歐洲央行也尋求貨幣的正常化，但日本央行預計仍維持寬鬆一段期間。

Norinchukin Research Institute 首席日本經濟學家 Takeshi Minami 表示，日本央行仍堅持刺激政策，日本央行任何看漲的言論，都可能推升日圓。

美元兌日圓日線走勢圖 (近一年以來表現)

日本央行也將下一財年的經濟成長預測，由 0.8% 上調至 0.9%。IMF 本週指出，日本的經濟成長超過先前預期，主因是增加財政支持。

許多經濟學家預計，由於油價暴跌、手機費率下降，以及政府提供免費兒童教育，日本的核心通膨數據將在今年某個時候降至零以下。不過，很少有人認為央行將因此擴大刺激，日本仍希望尋求和緩將政策正常化的機會。

日本央行總裁黑田東彥預計下午 15:30 發表相關談話，說明對外部風險及經濟發展的看法。