雷虎取得美國RedCat Racing亞洲總代理 每年銷售額有望達百萬美元

雷虎 (8033) 今日宣布正式取得美國知名遙控品牌 RedCat Racing 之亞洲區銷售總代理，並由旗下子公司銷售。雷虎總經理蘇聖傑表示，已獲得 RedCat Racing 亞洲區銷售總代理。該合約於 2019 年 1 月 11 日正式簽署。將於農曆新年後開始銷售，預計銷往 20 個國家，每年的預計銷售額將達到 100 萬美元以上，將致力於推廣此品牌，為 RedCat 提供良好的服務和銷售，未來將擴大產品設計與製造之合作



RedCat Racing 總部位於美國亞利桑那州，其品牌為 RedCat Racing，具有遙控產品創新設計及製造能力，為近年歐美的熱銷遙控品牌，近日 RedCat 新聘任 Jeff John 為總經理，以協助品牌方向與拓展國際業務市場，並發表 RedCat Gen 8 International Scout II 這款市場期待已久的產品，此款產品於北美市場發佈後，即供不應求。



RedCat Racing 擁有完整的遙控車產品線，無論是 1 比 10、1 比 8 及 1 比 5 比例，自像真攀岩車、怪獸大腳車、越野車到電動房車等主流車款，RedCat Racing 均有高品質且具備競爭力的產品。