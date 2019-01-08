〈CES大展〉雷虎全球首台八軸水下無人機登場 目標市占率5%

無人機大廠雷虎 (8033-TW) 受邀參加貿協於美國拉斯維加斯舉辦 2019 CES Taiwan Excellence 記者會，在會中發表全球首見八軸式的商業用無線加長型版水下無人載具 Seadragon ，展現研發高技術，雷虎表示，全球水下無人機全球市場規模約台幣 800 億元，初期力拚產品銷售業績達 1 億元，長期則朝拿下全球市占 5% 邁進。

Seadragon 無線八軸加長型版水下無人載具是雷虎旗下具有高技術含量的工業級水下產品，不同於目前其他同業商用級僅二軸、四軸的技術，八軸的設計可於水下以 360 度旋轉及自轉進行各式高難度的動作。

而 Seadragon 搭配機器手臂後，使用者可透過影像於水下執行各式高難度及複雜工作，直接降低潛水人員的生命危險，日前 Seadragon XLR 水下載具榮獲 2019 台灣精品金質獎。

雷虎說明，目前全球水下無人機市場規模約 27 億美元 (約新台幣 800 億元)，估計未來每年成長幅度達 14%，發展空間龐大。

因此，雷虎已擬定初期銷售額朝台幣 1 億元目標邁進，未來 5-10 年要爭取全球市場 5% 市占。

此次 2019 CES Taiwan Excellence 記者會受邀廠商除了雷虎，還有群創 (3481-TW)、訊連 (5203-TW) 和創淨科技等，藉此呈現台灣產業高競爭力。

雷虎科技創立於 1979 年，長期專注於空中和水下無人載具的生產製造，不僅水下無人機技術持續精進，日前推出的空中基地台甫獲得 2019 台灣精品獎。

隨著產品技術推陳出新，雷虎去年全年合併營收達 8.72 億元，年增 4.96%，創 3 年來新高。