中國人行首筆TMLF降準前閃亮登場 或暗示鼓勵信貸投放？

在中國人行本月第二次降準前，首筆定向中期借貸便利 (TMLF) 於周三閃亮登場，或預示金融機構在信貸投放良好背景下的資金需求旺盛，寬信用管道或逐漸疏通。

TMLF 操作細節如下：

中國人行周三開展了 2575 億元人民幣 1 年期 TMLF 操作，操作期限為一年

TMLF 該資金到期可根據金融機構需求續做兩次，實際使用期限可達到三年

操作利率 3.15%，比中期借貸便利 (MLF) 利率優惠 15 個基點

操作對象為符合相關條件並提出申請的大型商業銀行、股份制商業銀行和大型城市商業銀行

「在即將進行第二次 50bp 降準之前進行操作，說明金融機構對於長期資金的需求量比較大。這一方面說明銀行在 1 月份的信貸投放可能比較好，側面體現人行的政策在逐步發揮作用，同時也說明人行有意繼續推動信貸投放，」彭博經濟學家 DAVID QU 在電話中表示。

中信證券固收首席分析師明明認為，本次操作量不算特別大，但相比於一次性、大規模的 TMLF 操作，常態化、適當規模的 TMLF 操作更有助於銀行進行合理的信貸投放，更有助於「寬信用」的傳導。

銀行間市場上現券走勢基本穩定，10 年國債買價殖利率跌 0.8 個基點，至 3.113%，但期貨市場相對疲弱，10 年國債期貨活躍合約跌 0.16% 至 97.88 元，早盤一度跌 0.32%。

中國人行在去年末宣布創設 TMLF，並稱根據金融機構對小微企業、民營企業貸款成長情況，向其提供長期穩定資金來源，支持實體經濟力度大、符合宏觀審慎要求的大型商業銀行、股份制商業銀行和大型城市商業銀行，可向其提出申請。

為解決民營企業、小微企業融資難融資貴問題，除了創設 TMLF，2019 年來中國人行還進一步放寬了定向降準門檻、並全面降準 1 個百分點，分兩次實施。

年前資金需求

公開市場人行本周已連三日暫停逆回購操作，淨回籠合計 5100 億元。彭博數據顯示，明日還將有 2500 億元逆回購到期。不過周五將下調存款準備金率 0.5 個百分點，此外人行和財政部明日將開展 1000 億元 1 個月期國庫現金定存招標。

「年前資金需求較大，除了周五的降準以外不排除人行採取其他的工具來保持流動性合理充裕，」明明稱。

中國 2019 年農曆春節落在 2 月初，距離春節假期僅剩兩個交易周不到的時間