本周中國人行向市場淨釋出1.16兆人民幣 「大水漫灌」?

今天 (18 日) 中國人行向市場釋出 7 天期、28 天期的流動性，金額總計人民幣 200 億元。

本周中國人行已經連續 5 天透過逆回購向市場釋出流動性，累計規模達到人民幣 1.26 兆元，其中還附帶了 1 月 15 日的降準。

整體來看，中國金融市場有人民幣 1100 億元逆回購在本周到期，所以合計中國人行本周共向市場淨釋出人民幣 1.16 兆元，這創下中國人行有史以來單周向市場釋出資金的新高。

圖: AFP

從過去的歷史循環來看，1 月份是稅收大月，稅款集中入庫所造成的流動性緊俏現象較為明顯，中國人行認為在未來數日銀行整體流動性下滑將加速，加上農曆春節也在 1～2 月之間，更突顯出流動性的問題。

而這周中國人行釋出的流動性，28 天期的比重較高，明顯是為了農曆春節做準備。而且可以預期隨著春節腳步接近，14 天期的公開市場操作也會推出。

今年除了稅與農曆春節的因素外，中國政府為了刺激經濟，已經在兩會前提早核准地方政府舉債規模，因此地方債發行提早啟動也會讓市場流動性面臨一定的壓力。

不過，以目前中國人行對於未來流動性的需求已有了規劃，在 1 月中下旬中國人行還會實施 TMLF 和普惠金融定向降準，預計這兩項將投入資金約人民幣 5000 億元。

這兩天上到中國總理李克強，下至中國人行官員都表示中國不會再向過去一樣

「大水漫灌」亂印鈔票。至於目前中國人行的政策是為了遏制中國經濟急速下滑所做出的因應，算不算「大水漫灌」？

嚴格來說並不算事，主要在於目前中國金融體系隨著經濟成長規模正在擴大，過去的 1 兆人民幣或許巨大，但以目前中國的經濟水準，1 兆人民幣已經相對較小。以目前來看，只要中國政府釋出的流動性能真實應用在實體經濟上，對於整體經濟發展都是好事。

