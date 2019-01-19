日本工業機器人遇寒冬？業界人士這麼看

全球 4 大工業機器人製造廠之一的日本安川電機 (6506-JP)，及生產工具機和工業機器人的中堅企業不二越 (6474-JP)，接連在 1 月中旬時，對業績做了下修或發表收益減少的訊息。

安川電機在 1 月 10 日發表了 2019 年 2 月期第 3 季 (2018 年 9-11 月) 決算，銷售額由原本預估的 4980 億日圓下修到 4820 億日圓 (-3.2%)，營收也從 590 億日圓下修到 530 億日圓 (-10.2%)。這也是繼 2018 年 10 月之後，進行的第 2 次下修。

工業機器人與工具機被稱為 FA(工廠自動化) 產品，這些產品的訂單金額與銷售狀況，可作為製造業設備投資意向上的先行指標。特別是安川電機的決算期在 2 月，還有不二越的決算期在 11 月，較同業早了約半個月發表決算內容，業界人士認為「從這兩家公司所發表的決算內容，可以判斷工廠自動化相關企業股價的未來走向」。

汽車生產線的工業機器人 (圖：AFP)

不二越在 2018 年 11 月期的決算中所公布的銷售額為 2522 億日圓，較原先預測的 2500 億日圓多了 22 億日圓 (+0.88%)。然而在營收上，卻由原先預測的 180 億日圓，下滑到 153 億日圓 (-15%)。

而安川電機與不二越也一致認為，業績未達標的原因在於中美貿易戰的影響，讓中國企業對於設備投資抱持觀望態度。

由於中美貿易戰的影響，安川電機表示「與客戶從開始接觸到實際交貨的時間拉長了」。不二越的本間博夫董事長也認為「工業機器人市場的情況不佳，雖然有大案子或洽談中的客戶，但是中國企業在整體上是持觀望的態度的」。

近年來生產工業機器人與工具機這些與工廠自動化相關的產業，可說是盛況空前。在汽車產業、電子產業，還有電子代工廠的帶動下，手上都有大量的訂單。根據日本工作機械工業會 (JMTBA) 所做的統計，日本製造廠在 2017 年的訂單金額創下歷史新高，2018 年的訂單金額快報值為 1 兆 8158 億日圓，預估將會再次更新過去紀錄。而日本機器人工業會 (JARA) 也預估，日本 2018 年的工業機器人訂單金額將首度突破 1 兆日圓。

中美貿易戰的影響，讓投資人並不看好未來的發展，但部分業界人士卻有不同的看法。日本工具機大廠 OKUMA(6103-JP) 的花木義麿社長就 2020 年 3 月期的展望，認為美國市場將維持穩定，歐洲市場也會有所成長。安川電機與 OKUMA 也認為，中國市場不會再更惡化。多數業者認為，中國市場在 2019 年秋天左右應該就會有所起色。另外，發那科 (6954-JP) 的稻葉董事長表示，在歐洲市場方面，如何提高市占率，將是他們今後的努力方向。