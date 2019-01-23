達沃斯愁雲慘霧 價值投資大師指出「下一個金融危機種子」

2019 年瑞士達沃斯（Davos）世界經濟論壇週二（22 日） 開始舉行，為期四天，其中投資基金 BAupost 集團創始人卡拉曼 (Seth Klarman) 的一封「致投資者的年度信」震撼世界經濟論壇，他警告投資者注意全球緊張局勢、債務上升和普遍存在的政治分歧對世界經濟造成的影響，稱自滿的投資者若忽視這些風險將承擔更大的風險。

一年一度的世界經濟論壇於 22 日開幕，在達沃斯論壇中，卡拉曼一封致投資者的年度信，引發各界廣泛的討論。

被人稱為下一任股神的卡拉曼對各國債臺高築提出警告，他指出美國政府債務總額目前已超過 GDP，而加拿大、法國、英國和西班牙等國的負債也正在接近這一水準。

卡拉曼提出，下一個重大金融危機的種子很可能在今天的主權債務危機中萌生。

此外，卡拉曼還於信中警示：「在持續不斷的抗議、騷亂和不斷升級的社會緊張局勢中，不可能一切如常，社會摩擦仍然是全球民主國家面臨的挑戰，我們想知道投資者什麼時候可能會更廣泛地意識到這一點。」

由於美國總統川普取消了出席達沃斯的計畫，政府停擺已進入第 32 天，目前還沒有明確的結束跡象。卡拉曼對川普的行為反應感到困惑。

卡拉曼信中提到：「隨著二次大戰後的國際秩序繼續削弱，市場忽視一個更加孤立的美國、一個日益飄忽不定的世界，以及可爭奪的全球領導力的長期影響。」

鱷王達里奧: 下一波經濟衰退最令人恐懼

世界經濟論壇還傳出有很多令人沮喪的消息，全球最大對沖基金橋水投資（Bridgewater Associates）創辦人達里歐（Ray Dalio）提到，有限的貨幣工具恐無法因應下一次經濟衰退的想法讓他夜不能寐，各國央行能夠出手的空間非常有限。