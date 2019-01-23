〈分析〉全球經濟很不妙？達沃斯論壇大咖：陷入衰退機率小

2019 年，全球經濟面臨諸多不確定性，利空消息紛至沓來；不過，根據《彭博社》報導，出席今年瑞士達沃斯 (Davos) 世界經濟論壇 (WEF) 的各界代表多認為，全球經濟成長確實有所趨緩，但並未陷入衰退。

國際貨幣基金組織 (IMF) 週一公布「世界經濟展望」報告，稱貿易戰、歐洲經濟疲軟，以及英國可能無協議脫歐等風險，導致經濟成長動能減弱，預估 2019、2020 年全球經濟成長率，分別為 3.5% 及 3.6%，較前次預測下修 0.2 和 0.1 個百分點。

這是 IMF 近 3 個月來第 2 度下修全球經濟成長，3.5% 也是 3 年來最低的數據。

不過，資產管理公司貝萊德 (BlackRock) 副董事長、前瑞士央行總裁 Philipp Hildebrand 表示，經濟有趨緩跡象，但仍在成長，今年陷入衰退的可能性很小。

IMF 總裁 Christine Lagarde 亦稱，歷經 2 年的強勁擴張，全球經濟成長速度，已不如預期，但這並不意味著衰退即將來臨。

摩根大通副董事長 Jacob Frenkel 的態度更樂觀，他強調，雖然擔憂經濟陷入另一次衰退的聲音一再出現，但「我甚至不會把當前的狀況，稱為經濟趨緩。」

中國經濟前景，備受各界矚目，週一中國國家統計局公布最新數據，2018 年，中國 GDP 為 6.6%，雖略高於目標值 (6.5%)，且首度突破人民幣 90 兆元，卻創下 28 年來新低。

此外，中國 2018 年第 4 季 GDP 為 6.4%，低於前季的 6.5%，成長趨緩，創 2009 年以來新低。

前英國央行官員、現任 Institute for New Economic Thinking 董事長的 Adair Turner 認為，雖然中國經濟受到貿易戰衝擊，但「他們處理得非常好」。

中國證監會副主席方星海亦強調，中美之間的貿易緊張局勢，並未改變中國經濟的長期發展方針，即使經濟成長放緩，也不會釀成災難。

美國政府關門已進入第 2 個月，但黑石集團 (Blackstone) 執行長 Stephen Schwarzman 預估，今年美國經濟，至少會有 2.5% 的成長，不會陷入衰退。

Schwarzman 稱，美國失業率接近 50 年低點，可被視為一項推動工資加速成長的積極因素。

UPS 執行長 David Abney 也說，消費者支出仍維持健康成長，「我沒看到經濟趨緩」。