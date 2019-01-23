股票基金選擇好多怎麼辦？簡單3步驟就能挑出「模範生」

基金是許多人有興趣的投資理財工具之一，目前台灣共上架逾 1800 檔基金，怎麼「選」也是投資人常問的問題，市場正紅且報酬率超高的基金，就是值得追逐的標的嗎？學會 3 個步驟，你就可以聰明挑出同類型基金中的「模範生」。

根據投信投顧公會統計，截至 2018 年 12 月底，台灣上架的境內基金有 859 檔、境外基金有 1035 檔，合計 1894 檔。一般投資人沒有時間深究這些基金商品，也沒有親友可以「報明牌」，那該怎麼辦？最簡單的又科學的方式，就是利用為台大教授邱顯比、李存修教授所設計的「四四三三法則」來挑選。

所謂的「四四三三法則」是以時間來檢視基金過去的中長期績效。第一個「四」是選取近 1 年同類基金績效排名在前 1/4 的基金；第二個「四」是從選出來的名單中，選取最近 2、3、5 年及今年來績效也在前 1/4 的基金；最後兩個「三」則選出最近 6 個月績效為前 1/3，以及最近 3 個月，績效也為 1/3 的基金。

透過「四四三三法則」層層篩選出來的基金，就像每次考試都能擠進前 3 名的學生，即使不是當紅的「明星基金」，至少也是同類基金當中的「模範生」。那麼該如何道自己有意申購，或目前持有的基金商品是否符合「四四三三法則」？進入鉅亨網基金頻道，用 3 個步驟就可以輕鬆找到答案！

投資人點入單檔基金頁面後，可以在「基金概況」看到該檔基金的同組排名：

1) 1 年績效應該贏過同組至少 75%(前四分之一)

2) 再看今年以來、3 年、5 年績效是否至少 75%

3) 接著看 3 月和 6 月績效是否有超過 67%(前三分之一)





提醒投資人，使用四四三三法則時要特別注意，必須「同類型」基金進行比較，不能把能源基金跟股票基金、債券基金等相提並論，且觀察的若是外幣避險級別基金，建議以熱門貨幣的主級別基金取得組別排名的參考，以 「熱門貨幣的主級別基金」為篩選範圍。另外此法則主要是篩選中長期績效的基金，波動度大、投資風險度高的基金，可能 3、5 年績效名列前茅、拉長看到 10 年報酬率也驚人，但 3 月及 6 月的績效卻殿後，無法被篩選出來，成為遺珠之憾。

除了績效之外，千萬不可忽略基金的波動風險，應配合本身的投資屬性，適當調整布局策略。根據 Anue 鉅亨網「投資老司機」App 分析，持有符合四四三三法則基金的老司機，如: 魔力紅、JJHJ、亮爸、jnlin 等，近一年績效不僅為正，也優於大盤。此外，進一步分析會發現，這些投資好手不僅只選擇中長期績效佳的基金，也搭配風險分散等布局規劃，來創造勝率。





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