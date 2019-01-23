中國農曆年到 創見推工控與遊戲用固態硬碟搶業績

即將進入中國農曆年假期，看好終端市場買氣將稍稍加溫，記憶體模組大廠創見 (2451) 為提升業績，宣布推出新款 MTE220S M.2 2280 固態硬碟，搶攻電競和影音編輯等高階應用市場，而就營運面部分，2019 年不論 DRAM 或是 NAND，報價仍呈現下滑趨勢，此舉對模組廠不利，但創見可望透過強化工控與遊戲市場布局，追求營運穩定。創見資訊 (TranscendInformation, Inc.) 推出新款 MTE220S M.2 2280 固態硬碟，採用 PCIExpress (PCIe) Gen3 x4 介面，且符合最新 NVM ExpressTM (NVMeTM)規範，讓讀寫速度飆高至每秒 3,500MB 及 2,800MB；搭載最新 3DNAND 快閃記憶體顆粒，主要瞄準追求極速的電競玩家和影音編輯等高階應用市場。



就營運展望方面，告別了連續二年的記憶體產業多頭，受到終端需求急凍、伺服器用記憶體需求轉趨疲弱等影響，2019 年對記憶體產業來說將遭遇逆風，不論 DRAM 或是 NAND，報價均會呈現下滑走勢，尤其上半年價格跌幅不少，此舉對向來賺機會財的記憶體模組廠不利，但近年來台系記憶體模組廠均積極朝向電競和工控市場，為此，追求營運穩健，並提升獲利率。