創見稱今年上半NAND報價續跌 將持續深耕工控市場

記憶體模組大廠創見資訊 (2451) 受到年底去化庫存與盤點影響，去年 12 月業績月檢 26%，而展望今年上半年，公司提到，NAND 晶片報價將會續跌，公司會以強化工控市場布局為要務。創見公布自結 2018 年 12 月份合併營收 10.4 億元，與上月相比減少 26.0%，較去年同期減少 22.2%。綜觀產品營收結構，12 月份工控產品營收 4.06 億元，占整體營收比重 38.9%；策略性產品營收 2.32 億元，占整體營收比重 22.3%；消費型 Flash 產品營收 2.03 億元，占整體營收比重 19.5%；標準型 DRAM 產品營收 2.01 億元，占整體營收比重 19.3%。



回顧 12 月，創見提到，由於適逢國外連續假期以及客戶期末盤點調整庫存水位，DRAM 及 NAND FLASH 市場價格持續下跌，12 月客戶拉貨趨向保守，致使創見本月份整體營收較上月及去年同期減少。展望未來，DRAM 與 NAND FLASH 供給持續維持高檔，2019 年上半年價格預期將繼續走跌。創見將持續深耕工控領域。