創見11月業績降 Q4專注發展工控與穿戴等策略性領域

記憶體模組大廠創見資訊 (2451)2018 年 11 月份合併營收 14.1 億元，與上月相比減少 7.59%，較去年同期減少 19.0%；展望後續，第四季將專注在工控與穿戴等產品上。綜觀創見產品營收結構，11 月份銷售中，工控產品貢獻營收 5.22 億元，占整體營收比重 37.1%；策略性產品營收 3.47 億元，占整體營收比重 24.7%；消費型 Flash 產品營收 2.71 億元，占整體營收比重 19.2%；標準型 DRAM 產品營收 2.68 億元，占整體營收比重 19.0%。



回顧 11 月，創見策略性產品營收成長，其中蘋果升級方案持續進行促銷活動的推廣，延續前月銷售熱度；同時穿戴式攝影機積極搶攻安防專業領域，銷售成績亮眼。綜合各地區績效表現，歐美先進國家工業應用市場發展穩定，未來結合國內外資源發揮區域綜效，後續效益可期。



展望未來，DRAM 及 NAND FLASH 第四季合約價較第三季走弱，面對記憶體市場的波動，創見發展重心仍將專注在工控領域上，同時亦持續積極發展蘋果升級方案、穿戴式攝影機及外接式硬碟等策略性產品。