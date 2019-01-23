TV、電競Monitor客戶多元化效益浮現 瑞軒今年Q1出貨優於去年同期

TV 面板破底，大尺寸化、品牌廠持續競逐市占率，瑞軒 (2489)TV 組裝客戶多元化涵蓋北美、大陸、韓系等客戶，電競 Monitor 客戶由 1 個增至 3 個，瑞軒董事長吳春發看好今年整體出貨量表現，預期第一季優於去年同期，第二季接單亦有掌握度。瑞軒去年 TV 出貨量為 340 萬台，較前年 230 萬台成長，而音響出貨亦由前年 40 萬台成長到去年 60 萬台，並且打入小米智慧音箱生產供應鏈，吳春發指出，去年第四季 TV 出貨放量，全年確立轉虧為盈。



對於 TV 整體產業供應鏈，吳春發說，近期 TV 價格跌到面板廠現金成本區，跌幅相當重，一旦面板廠不願再賠售，3、4 月將會有反彈契機，2019～2020 年仍有 10 代、11 代產能開出，面板產業比較辛苦。



瑞軒多元化 TV 客戶，目前陸系出貨比重逼近 6 成，北美約 2 成多，經過三年努力，順利打入韓系客戶供應鏈，去年正式出貨，今年上述客戶出貨均衡成長，全年 TV 出貨延續成長態勢。



因應美中貿易戰後續發展，客戶多元化生產基地的要求，瑞軒於北越距離河內 2 小時車程工業區設立越南生基地，第一期 1950 萬美元資金已經到位，第一條生產線將在 3 月裝機，4 月投產，規畫三條生產線，年產能約 450～500 萬台，鎖定中尺寸 TV 組裝，銷售區域以東南亞、印度、歐洲為主。



過去幾年，瑞軒亦投入機器人組裝領域，先前與大陸夥伴開發陪伴型機器人，去年與日本 Groove X 合作推出寵物機器人，甫於今年 CES 亮相，預計第三季日本市場開賣。