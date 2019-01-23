庫德洛否認中美取消磋商 強調川普不會在結構性議題退讓

美國總統川普最高經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 週二 (22 日) 否認取消美中本週取消會晤的新聞報導，相反地，他強調月底的代表團會議將「非常、非常重要」，並且「具有決定性」。

由國務院副總理劉鶴率領的中國代表團，將在 1 月 30 日到 31 日與美國貿易代表 Robert Lighthizer 舉行會談。

白宮國家經濟委員會主任庫德洛表示，事情沒有任何變動，雙方仍在進行談判，同時，談判範圍較以往更廣、更深，最後結果取決於中國能否落實承諾，包括例如截止日期、時間表以及各種結構問題的全面覆蓋等。

他說：「這一切都將在月底解決嗎？我不知道。我不敢預測。」

庫德洛指出，關於中國強制技術移轉、智慧財產權竊盜與所有權限制等，仍是川普首要達成的任務。「總統已經多次指出這有多麼重要，對此他不會讓步。」

據外電週二 (22 日) 早些時候報導，指美國官員取消了與中國商務部的籌備性磋商，因為在智慧財產權問題和中國經濟結構改革方面缺乏進展。

美國總統川普上週末表達了對促成協議的樂觀態度，但強調在任何協議達成前，不會有削減關稅的計畫。他還在週一晚間的一條推文中表示，由於美國的新政策，造成中國經濟數據變差，這終於讓中國能做出真正的協議，「這非常有意義」。

不過據熟悉談判的消息人士表示，雙方在達成協議上關鍵的結構性問題，仍有顯著的差異。

美國財長梅努欽 (Steve Mnuchin) 先前指出，中國已經提出 1.2 兆美元的額外貿易承諾。但官員表示，這種簡單的承諾並不夠。

如果美中貿易談判在 3 月 1 日之前沒有達成協議，白宮計畫將 2000 億美元進口中國商品關稅，由 10% 提高到 25%。