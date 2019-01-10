健鼎去年Q4營收131億元符預期 全年521億元創新高

蘋果供應鏈 PCB 廠健鼎 (3044-TW) 今 (10) 日公布去年營收，第 4 季達 131.12 億元，年增 4.1%，與法人原預期數字相符，累計 2018 年營收 521.05 億元，創新高，年增 13.72%，

法人估，健鼎去年第 4 季營收達 131 億元以上，規模與去年第 2 季相近，每股純益將達 2 元，2018 年全年每股純益 8.6 元，勝過前年每股純益 8.31 元。

健鼎今 (10) 日公布 2018 年 12 月營收為 37.8 億元，月減 18.36%，年減 8.02%，去年第 4 季營收 131.12 億元，創歷史次高，季減 10.94%，年增 4.1%；累計 2018 年營收 521.05 億元，創新高，年增 13.72%，

健鼎去年前 3 季稅後純益達 34.73 億元，創新高，年增 6.87%，每股純益為 6.61 元。

健鼎 PCB 應用主要集中記憶體模組、硬碟、筆記型電腦、光電板、手機及伺服器、汽車板等為主，也是小米手機 PCB 板供應商，湖北仙桃廠在去年第 4 季增加每月 60 萬平方呎新產能，仙桃廠總產能增至每月 180 萬平方呎，整體產能已達每月 900 萬平方呎，目前在中國大陸所有 PCB 廠中，產值僅次臻鼎 (4958-TW) 居第 2 位。