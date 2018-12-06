瑞軒搶下小米智慧音箱訂單 TV新增韓系客戶 明年TV出貨重返500萬台

瑞軒 (2489) 在小米供應鏈從 TV 組裝延伸到智慧音箱，相關產品於今年 9 月出貨，第三季出貨量 10 萬台，第四季成長到 20 萬台，出貨動能可望延續到明年第一季，明年小米 TV 出貨持續成長，並新增韓系客戶，全年 TV 出貨量將重返 500 萬台。瑞軒第一～三季 TV 出貨量為 59.3 萬台、78.6 萬台以及 82.7 萬台，合計出貨量 220 萬台，第四季為傳統旺季，單季出貨量逾 100 萬台，全年出貨量超過 300 萬台，優於去年 200 萬台，至於明年展望，小米在印度、印尼等大陸以外海外市場成長動能強勁，加上新增韓系客戶，明年出貨量將更進一步成長到 500 萬台。



TV 出貨結構，65 吋 / 70 吋 / 75 吋以上占了 17%，50 吋 / 55 吋占了 38%，48 吋 / 49 吋占了 16%，39 吋 / 40 吋占了 16%，以及 32 吋占了 13%；營收比重 65 吋 / 70 吋 / 75 吋以上占了 30%，50 吋 / 55 吋占了 29%，48 吋 / 49 吋占了 13%，39 吋 / 40 吋占了 16%，以及 32 吋占了 12%。



以往瑞軒 TV 組裝側重北美主要客戶，TCL 積極搶進北美市場，市場競爭加劇，美系客戶營收比重降至 23%，大陸客戶比重拉升到 69%，台灣約占 2%。



中美貿易戰未雨綢繆，尺寸別生產基地區隔等考量，瑞軒除了蘇州廠之外，亦決議前往越南設立 TV 組裝線，投資金額增至 4500 萬美元，預計明年中完成建廠作業，TV 組裝年產能約 250 萬台，以 40 吋以下中尺寸產品為主，40 吋以上大尺寸產品以蘇州廠為主要生產基地。



瑞軒蘇州廠廠房面積 12 萬 5,721 平方米，員工人數約 1200 名，擁有 TV 產線 12 條，生產尺寸別從 26～75 吋，亦可以生產 Monitors、音響、機器人、VR、智慧音箱等其他產品，第三季產能利用率約 7～8 成，今年亦投入 2 億元資本支出增加自動化生產設備。



瑞軒第三季本業轉盈，營業利益約 1300 萬元，單季稅後淨損 2157 萬元，每股虧損 0.03 元，前三季稅後淨利 3141 萬元，每股稅後盈餘 0.04 元，第四季為傳統旺季，TV 產品線出貨成長挹注，仍將是獲利的一季。