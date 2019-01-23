盤前財經大事搶先讀2019年1月23日

今日操盤前瞻

台灣 12 月工業生產指數

日本央行利率決策、12 月貿易收支

美國 11 月房價指數

歐元區 1 月消費者信心指數

〈台塑化暮年會〉受二大關鍵因素影響 王文淵保守看今年展望

台塑四寶暮年會昨 (22) 日由台塑化 (6505-TW) 率先登場，台塑企業總裁王文淵表示，受到美中貿易戰與兩岸關係不佳影響，對今年營運展望保守看待，台塑目前出口至中國的比重，與台灣出口至中國相同，在中國經濟景氣不好之下，對台灣與台塑影響都很大，盼兩岸關係至少不要惡化。閱讀全文...

〈華碩組織調整〉華碩再有高層異動 挑戰營運重新出發

華碩 (2357-TW) 經歷先前的人事異動案後，昨 (22) 日晚間拋震撼彈，營運長趙允明辭職，職缺將由謝明傑接任，華碩近日積極調整體質，更換大將，背後也意味著，正從內部調整營運體質，重新整裝出發。閱讀全文...

急轉直下！美方傳取消本周美中預備會談 全因智慧財產權分歧？

外媒《CNBC》最新報導引述消息人士指出，由於美中兩國在智慧財產權規範方面存在懸殊的意見分歧，美方取消本週的美中預備會談。消息人士表示，雙方行前的預備會談仍可能通過電話進行，但面對面會談無望也表明，在 90 天停戰協議內要達到永久性協議將有難度。閱讀全文...

無摺存款三大鬆綁上路 不再嚴查擾民

行政院院長蘇貞昌上周突襲視察合庫銀行時才表態為了簡政便民，洗防作業將簡化，金管會動作很快，昨 (22) 日即正式發函金融機構，針對無摺存款採取三大便民措施，包括自行客戶轉帳、繳納稅款規費，以及常態例行性正常交易，都不用再出示身分證明文件。閱讀全文...

2018 商用車市逆勢熱銷 年增逾 1 成 和泰車分析有三原因

2018 年商用車市場共登錄 21899 台，年增幅高達 11%，優於一般乘用車小幅衰退的表現，車市龍頭和泰車 (2207-TW) 昨 (22) 日指出，主要是因電子商務物流需求增加、進出口成長和老舊車輛汰換需求提前等因素，推升 3.5 噸以上大貨車和客車總市場登錄 11932 台，年增 20%，而 3.49 噸小型貨車市場在各廠家積極推販促活動下，總市場登錄 9967 台，年增 2%。閱讀全文...