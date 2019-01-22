無摺存款三大鬆綁上路 不再嚴查擾民

農曆春節將至，民眾資金需求大增，但日前銀行因應洗錢防制措施，要求客戶必須更新資料，因為程序過於繁瑣，惹出民怨，行政院院長蘇貞昌上周突襲視察合庫銀行時才表態為了簡政便民，洗防作業將簡化，金管會動作很快，今 (22) 日即正式發函金融機構，針對無摺存款採取三大便民措施，包括自行客戶轉帳、繳納稅款規費，以及常態例行性正常交易，都不用再出示身分證明文件。

一般到銀行存款要有存摺或提款卡，而「無摺存款」是只要填單子後，到臨櫃按密碼就可以存錢，不過，今年元旦起，民眾到銀行使用「無摺存款」，交易 3 萬元以上，要留存、匯款人或存款人姓名、身分證號碼及電話（或地址）等資料。「非存款戶本人」辦理未達 3 萬元無摺存款者，應加註姓名及電話，但若是存款本人就不需要。

此一政策被外界視為「擾民」，蘇貞昌上周突襲視察合庫銀行時表態，因為接到很多陳情，抱怨到銀行領一點點錢，就算是熟客也要一再被詢問、填資料，因此為了簡政便民，洗防作業將簡化。

金管會今天發布金融機構依「金融機構辦理國內匯款及無摺存款作業確認客戶身分原則」，辦理無摺存款交易作業問答集，針對無摺存款採取三大項簡政便民措施。

一、金融機構的自行客戶，以轉帳方式存入同一金融機構的其他帳戶交易，則不需再確認身分措施，包括代理人辦理也一樣。舉例來說，小鉅到合庫台北分行轉帳給小亨在合庫高雄分行的帳戶，就不需再認證小鉅的身分。

二、臨櫃辦理繳納稅款、規費、公用事業水電瓦斯及公私立學校學費等，也不用做身分確認。

三、交易 3 萬元以上、未達 50 萬元，如果是金融機構認識的客戶，並在該金融機構留有身分資料紀錄，經金融機構認定屬「常態例行性正常交易」，可免出示個人身分證明文件。例如零售業者與營業額相當屬經常性交易、連鎖商店或小額營業人（含代理人）的例行性交易、及無溢繳的信用卡費。