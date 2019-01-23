蘋果ApplePay獲全美65%零售支援率

蘋果公司 Apple (AAPL-US) 正在逐漸完成將 iPhone 手機轉變為數位錢包的目標。該公司週二 (22 日) 宣布其支付平臺 ApplePay 現在獲得了全美 65% 的零售點支援率。

大型零售商，如生鮮雜貨商 Target (TGT-US)、速食店 Taco Bell (YUM-US)、Jack in the Box (JACK-US)、Speedway 便利店、和 Hy-Vee 超市都是支援 ApplePay 移動非接觸式支付系統的最新商家。

該公司在新聞發布會上稱，隨著這些零售商的加入，美國前 100 大商家中有 74 家現在接受 ApplePay。

蘋果互聯網服務副總裁 Jennifer Bailey 在一份書面聲明中表示，「無論客戶是購買日常家居用品、雜貨、公路旅行小吃、還是快餐，ApplePay 是最簡單的商店付款方式，同時也比在登記處使用信用卡或借記卡更安全、更快捷」。

據了解，目前用戶可在美國中西部的 245 間 Hy-Vee 商店以及位於東海岸和東南部的大約 3000 個 Speedway 商店內使用 ApplePay。

蘋果股價周二收盤下跌 2.24% 來的 153.30 美元。

蘋果股價趨勢圖

未來幾個月内，ApplePay 也將在速食店門市推出 7000 多個 Taco Bell 和 2200 個 Jack 使用地點。蘋果表示，全國所有 1850 家 Target 商店也將在未來幾週內安裝此支付服務。

去年，7-Eleven 在 95% 的美國門市推出了 Apple Pay。量販 Costco (COST-US) 也完成了向 500 多個美國門市推出 ApplePay。CVS Pharmacy 在其近 8400 個獨立地點也推出了 ApplePay。

ApplePay 支付服務適用於 Apple Watch 手錶和 iPhone 手機。