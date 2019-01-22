〈理財〉年節資金缺口免賣股變現 別忽略券商有提供這項服務

農曆年節將近，有短期資金需求但又不想賣股變現的投資人，別忽略有其他的籌資管道，凱基證今 (22) 日指出，投資人可善用證券不限用途款項借貸服務，用手上的股票直接向券商貸款。

金管會於 2016 年 1 月核准券商辦理不限用途款項借貸業務，投資人可以股票作擔保品，最高融通金額是前一日收盤價的 60%，因借出的款項可自由運用，讓投資人在有資金需求時多了新選擇。

據證交所統計顯示，目前上市櫃股票 (含 ETF 及債券) 共有近 2000 檔可做為股票投資族向券商進行借款的擔保品，已有 18 家券商開辦不限用途款項借貸業務，包括國泰、元大、元富、國票、富邦、群益、大昌、永豐金、兆豐金、凱基、華南永昌、中國信託和玉山等，利率多在 5.5-6.5% 之間，與券商融資利率相距不遠。

凱基證說明，提供有不限用途款項借貸「快 e 貸」服務，由於擔保品是投資人自身在券商的股票，核貸時間短，效率相對迅速許多，且免收開辦費，可有效降低借貸成本。

為了更便利客戶使用，凱基證表示，客戶可使用「線上自動化速審速撥」功能，無須臨櫃即可在線上申辦，最快兩小時內取得資金自由運用。

國泰證同樣有推「股票貸款 鈔急好貸」活動，只要是國泰證的客戶，且帳戶有整股庫存，即能透過「國證 e 櫃台 App」借款申請，提供快速借還款服務，3 分鐘完成撥款。