餐飲帶旺 環球購物中心今年營收破百億 機捷A19最快明年Q1開幕

環球購物中心 Global Mall 春節檔期將於 1 月 24 日開跑，環球購物中心運營本部協理白進堂今 (22) 日表示，去年合計 7 個館業績逼近百億元，年增 3%，今年更設定高成長率 10% 的目標，主要是靠改裝櫃位引進更多新餐飲品牌作為新成長動能，而機場捷運 A19 站預計最快明年第 1 季開幕。

環球購物中心去年共調整多達 150 個品牌，推升業績成長 3%，並帶動會員數達 60 萬人、全年營收逼近百億元，其中，餐飲業績比重占 45%，顯示消費者對於餐飲的需求暢旺。

儘管今年沒有新據點要加入，但隨著餐飲新品牌不斷導入，白進堂樂觀看待，今年整體業績有望成長 10%，預計全台據點共將再調整 150 個品牌，調整幅度上看 20%。

其中，中和店就要調整占比達 15% 坪數，主要都是引進知名餐飲大店，包括瓦城 (2729-TW) 旗下時時香，作為新北獨家，即便有高比較基期，新北中和單店目標仍要成長 4-5%。

而南港車站店光是去年第 4 季導入生活工場大店、貝兒絲樂園，有效導入家庭客群，單季業績較去年同期成長 20%，今年持續成長可期。

由於捷運環狀線有望 6 月開通，環球購物中心表示，板橋車站店目前是車站百貨坪效第一，為因應更多新商務客群到來，2 樓 8 家餐飲店預計要調整 4 家，樂觀預期環狀線將為板橋店來客提升增加 1 倍以上。

另外，機捷 A19 據點預計最快明年第 1 季登場，營業面積規劃為 6000 坪，屆時將再為營運增添強勁成長動能。

為搶攻年節龐大連假商機，環球購物中心今年擴大規劃競標會的活動到各店，藉此炒熱年節氣氛，萬元以上家電、手錶或是近期引發搶購熱潮的亞洲限定版年夜飯樂高都以競標價 88 元起標，預期年節期間整體業績可成長 10%。

而看準百貨娛樂需求越來越高，環球購物中心將於 1 月 30 日於南港車站旁成立首家以車為主題的競技娛樂購物中心「探索樂園」，設有賽車餐廳、湯姆熊賽車電玩等，與現行南港車站店「趣遊樂園」串聯，形成帶狀生活娛樂購物中心，拉長消費者停留的時間。