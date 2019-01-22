7家銀行信用卡機場接送服務不含宜花東 金管會將查

宜蘭縣政府消保官今 (22) 日抨擊，匯豐、兆豐、台新、元大、玉山、陽信、合作金庫等 7 家銀行信用卡的免費機場接送服務，竟然都不含宜花東、南投等地區，消保官痛批銀行「歧視」、廣告不實，對此，金管會晚間表示，銀行若要做地區限制，必須充分揭露給卡友知道，是否有銀行涉及廣告不實，金管會將進一步了解。

宜蘭縣政府消保官王雅琳表示，全國有 18 家銀行的信用卡有免費機場接送服務，接獲民眾反應，查出匯豐、兆豐、台新、元大、玉山、陽信、合作金庫等 7 家銀行信用卡的免費機場接送服務，不含宜花東、南投等地區；其中元大、玉山、陽信及合作金庫 4 家的免費機場接送服務，更只僅限台北、新北、桃園、台中市及高雄市；申請資格年收入要 200 萬元以上的元大，甚至連台中市都排除，王雅琳認為銀行涉及廣告不實，函請行政院消保處轉主管機關金管會處理。

對此，金管會銀行局表示，依照「信用卡業務機構管理辦法」第 40 條，民眾在辦理申請信用卡時，銀行應該以書面或電子文件告知持卡人的各項權益、優惠或服務期間及適用條件。

銀行局進一步，在接獲今天消保官所指出的爭議後，有去幾家銀行網站上看，其實部分銀行有寫出到哪一個機場，僅限在哪幾個地區可以接送，大部分都是限制是在機場附近的縣市。

銀行局舉例，以台新銀行的玫瑰卡來說， 網站上有寫免費機場接送服務的限制，若是到松山機場，僅限基隆、台北、新北地區；到桃園機場是僅限基隆、台北、新北、新竹、苗栗等；若是到台中清泉崗機場，限台中市、彰化縣、南投、雲林；到高雄小港機場則是限台南市、高雄市、屏東。

銀行局強調，民眾申請信用卡時，最好要詳細閱讀各項權益還有限制，銀行也要在消費者申請信用卡時做充分告知，是否有銀行涉及廣告不實，金管會將進一步了解。

