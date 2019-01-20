英國脫歐只剩10週.. 梅克爾向歐盟喊話：脫歐你們也有責任

由於目前英國首相梅伊 (Theresa May) 所提出的脫歐協議，也就是歐盟也同意的脫歐版本，已遭到英國下議院嚴厲否決，英國政府在脫歐協議的問題上，又再次回到原點，週六 (19 日) 德國總理梅克爾 (Angela Merkel) 對此向歐盟警示，英國不能順利脫歐，歐盟也有著絕對責任。

梅克爾週六 (19 日) 在一場公開演講時表示，英國脫歐絕不只是梅伊一個人的任務，也取決於歐盟是否願意擔起一定的責任，梅克爾也承諾，願意在英國脫歐之後，繼續維持與英國的合作往來。

梅克爾在演講中說道：「我們有責任認真幫助英國脫歐，因為只有如此，50 年後的人們才不會回頭指責我們，為什麼脫歐當初沒能達成協議？」

「我將繼續努力找尋一條建築在協議之上的脫歐道路，我會為英國順利脫歐努力，直到我工作的最後一天，並且在那之後，我也會繼續爭取英國與歐盟之間建立良好的合作關係。」梅克爾說道。

此前週二 (15 日) 英國下議院以 432 比 202 票壓倒性票數，以高達 230 票的歷史最大差距，否決了「梅伊版」《英國脫歐草案協議》，英國首相梅伊一如預期遭遇「歷史大潰敗」，而按照歐盟規定，英國脫歐將在 3 月 29 日正式上路，這意味著英國若是在 3 月 29 日無法通過脫歐草案協議，那麼英國仍將按照既定時程脫歐。

而若英國議會無法在 3 月 29 日之前通過一份歐盟也認可的脫歐協議，那麼英國脫歐就將面臨「無協議脫歐」，而按照章程，梅伊政府必須在下週一 (21 日) 再次提出「脫歐草案 B 計劃」來說服議會通過脫歐協議，而梅伊也已邀請議會各黨魁共商 B 計劃細節。

但 B 計劃進行可能也不會非常順利，因英國工黨黨魁柯賓 (Jeremy Corbyn) 已拒絕接受梅伊的協商邀請，柯賓表示，只要「無協議脫歐」這個可能性不剔除，梅伊政府的協商就是假協商，因為梅伊政府此舉，會讓國會議員擔心英國陷入無協議脫歐後的大混亂，故轉而投票支持梅伊差勁的脫歐協議草案。

雖然英國其他政黨如北愛民主統一黨、威爾斯國民黨、蘇格蘭民族黨、綠黨、自由民主黨等黨派，已表態願意與梅伊進行協商，但梅伊政府事實上更迫切需要柯賓的支持，因英國工黨目前為英國最大在野黨。