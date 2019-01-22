西門子聯手阿爾斯通對抗中國中車恐生變

歐盟兩大交通業巨頭德國西門子和法國阿爾斯通的合併計劃備受關注，法德兩國政府盡一切努力推動合併成功，以對抗在全球鐵路市場市占近一半的中國中車。但歐盟委員會開出一些苛刻的條件，導致這兩大巨頭合併計劃可能破局。

由於西門子不同意歐盟執委會要求，拒絕釋出與高速鐵道車輛 Velaro 3G 系統相關的技術平台許可。業內人士表示，如果新的合併公司要放棄 Velaro 3G，他們會有長達 10 年期間排除在歐洲高鐵發展之外。

法國和德國政府大力支持西門子和阿爾斯通的合併案，而歐盟執委會將於 2 月 18 日對此合併案做出裁定。

至於歐盟委員會對德國西門子和法國阿爾斯通的合併案則表示，兩家公司合併計劃存在問題。因為西門子和阿爾斯通是歐盟最大的兩家列車製造商，因此兩集團在合併後將削弱列車和信號系統供應產業的競爭。

阿爾斯通與西門子鐵路部門合併之後，將成為全球第二大的鐵路設備製造商。新公司將擁有 6.2 萬名員工，年收入達 153 億歐元，息前稅前獲利達 12 億歐元，且合併後四年內有機會節省 4.78 億歐元的資本支出。

合併後仍是難抗中國中車的進逼

圖: 東方財富網

目前，中國中車大約占有全球火車頭（亦稱鐵路機車）和車廂生產市場的一半，德國西門子和加拿大龐巴迪大約各占 12% 的市場比重，阿爾斯通則占有約 11%。

中國中車年營收為西門子＋阿爾斯通的兩倍以上，同時在全球攻城掠地態度積極，更憑藉著一帶一路的發展，持續壯大在市場的影響力，就連美國市場也被中國中車高性價比所征服

近期中國中車取得美國五大地鐵車廂製造招標合約中的四個，其中包含美國波士頓、費城和洛杉磯的訂單。同時也是今年華盛頓地鐵將新採購 800 節車廂合約的強力競爭者。

雖然美國參議員致信華盛頓地鐵公司，基於國家安全，建議相關合約應先取得美國國防部、國土安全部、交通部批准。內容雖未提到中國，但明顯是針對中國中車而來。不過基於價格因素華盛頓地鐵公司表示除非政府補貼，否則中國中車能合法投標