別被前兩週企業財報騙了 美銀美林：今年營收需接受考驗

數據顯示，美國財報季的前兩週，美股企業獲利是大幅高於分析師預期，但分析師認為，財報中營收成長放緩，說明減稅的影響逐漸減弱，而與中國貿易的不確定，將集體削弱美企今年上半年的底線。

據 Refinitiv I//B/E/S 數據顯示，標普 500 指數中，已有 55 家公布單季獲利，其中 76.4% 獲利高於分析師預期，遠高於長期均值 64%，但略低於近期的 78%。但若看集體營收，則有 58.2% 高於預期，不及長期均值。

據 Refinitiv 估計，標普 500 指數預計去年第 4 季的營收，年成長約 5.6%，集體營收為 2.9 兆美元。2019 年第 1 季的集體營收為 2.8 兆美元，雖有季減，但年增仍有 6.4%。

美銀美林策略師在近期報告中指出，由報財季價格行為及調查結果，顯示投資人已經變得非常看空並採取防禦性策略，儘管如此，可以發現市場已經由低點大幅反彈。但這種反彈若要持續，需要讓投資人對全球經濟的前景更具信心。

小摩：財報差股市仍會反彈

摩根大通 (JPMorgan Chase & Co.) 強調，即使財報季成績可能會很難看，但對於已經預計到負面消息的股市來說，這並不算太糟。

策略師 Mislav Matejka 主要以歐股為例，他認為，此地區企業的 EPS 可能會減少 3%，但他預計 2019 年歐股可獲回報 10%，主因是股市已先觸底。

Matejka 指出，目前情況與 2016 年類似，當年股市在 2 月觸底，直到 10 個月後，每股純益才轉為成長，但股市仍會率先反彈。

Matejka 分析認為，由於自去年 10 月以來，歐洲和美國股市的本益比劇烈下跌—分別下滑了 8% 和 9%，說明投資人已準備好迎接令人失望的財報季。