智邦竹南廠Q2投產 全年營運拚逐季攀、挑戰雙位數成長

網通大廠智邦 (2345) 去年營收衝破 400 億元創高，董事長郭飛龍表示，今年營運展望審慎樂觀，全年可望逐季成長。除了 ODM、資料中心白牌客戶需求穩健，電信白牌也可望自第二季開始出貨，配合新設的竹南新廠量產，法人看好第一季營收挑戰歷年同期新高，全年營收亦將遞新猷，達雙位數百分比成長。過去智邦的產品主力以企業用交換器的代工客戶為主，近年走向雲端資料中心及電信端設備布局，打造全 IT 資訊基礎建設產品線，客戶也從代工客戶擴及國際資料中心及電信客戶。總經理李志強表示，會持續拓展產品線，從企業端、電信局端到資料中心端產品，打造完整的 IT 資訊網路基礎建設。



去年智邦 12 月營收一舉站上 49.4 億元創新高，全年總營收站上 400 億元大關、達 430.92 億元，年增 18.2%，改寫新猷。李志強表示，今年主要動能還是延續去年的主軸，除了 ODM、資料中心白牌，今年還將增加電信白牌的訂單，預計第二季少量出貨，同時，400G 交換器新產品加入出貨，預期代工及白牌訂單都將同等幅度成長，但 100G 還是主力。去年代工及白牌交換器貢獻營收比重約 7：3。



展望 2019 年，全球景氣，美國經濟、需求與成長較強，歐洲持平，亞洲也慢慢成長中，郭飛龍說，營運展望審慎樂觀，全年可望逐季成長。李志強則表示，第一季是網通傳統淡季，業績會比去年第四季淡，但可望優於去年同期，法人則看好，第一季營收將創歷年同期新高，全年可望有雙位數百分比成長，再創歷史新高。



美中貿易戰打亂網通廠布局，郭飛龍說，自己無法預測美國總統川普未來的動向，但是關稅拉高至 25%，沒有任何一個客戶可以接受，為了降低風險，智邦已擴大在台投資，其中竹南廠今年第二季就可望量產。不過，因為整體營運還是會成長，中國大陸廠區的產能不會因此減少。



目前智邦從大陸銷美的比重約達 35%，今年會先將 35% 的訂單先移回台灣生產，未來還會持續擴大在台投資，內部規畫 2020 年還會再擴產，不過，郭飛龍強調，進一步的擴產計畫目前還不急，會在另行挑一個合適的時機切入。