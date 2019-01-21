〈外銀經濟展望〉渣打：人民幣Q1仍有貶值壓力 但全年不至於貶破7

為提振放緩的中國經濟成長，中國人行刻意引導利率下行，使得人民幣承受不小的貶值壓力，渣打銀行大中華北亞首席經濟師丁爽認為，中國對外匯市場的干預與資本外流限制，可望緩和人民幣貶勢，預估第 2 季在基本面支撐下，人民幣貶破 7 的機率不大。

渣打銀行今 (21) 日舉行 2019 年經濟展望說明會，丁爽針對人民幣今年走勢做上述說明。

受到美中貿易戰影響，加上中國今年的經濟成長率陷入下修風險，讓人民幣深陷貶值壓力，市場普面預期，人民幣兌美元匯價可能貶破 7，但丁爽認為，人民幣第 1 季雖有貶值壓力，但第 2 季可望在景氣回溫、資金回流中國債市等利多因素挹注下，讓人民幣擺脫貶值壓力，重啟漲勢。

丁爽表示，受到美中貿易戰影響，導致中國貿易順差減少，加上人行也刻意引導利率下滑，對銀行體系大動作放錢，美國還在升息循環中，讓人民幣難有升值空間，但整體而言，人民幣貶值仍在控制範圍內。

丁爽認為，人民幣第 1 季雖仍有貶值壓力，但預期到了第 2 季在景氣回溫帶動下，可望帶動人民幣回升；此外，全球最大債券指數公司─彭博巴克萊已宣布，將中國債券市場納入彭博巴克萊全球綜合債券指數，在中國債券納入國際指數，有望推動資金流入中國市場，並進一步推升人民幣升值。