頂晶科遭海關裁罰5241萬元 擬售太陽能電廠籌措資金

頂晶科 (3562) 再度接獲財政部關務署基隆關處分書，2014 年 1 月 9 日兩筆進口貨物，分別遭到處以 1,310.2 萬元罰緩並沒入 1,310.2 萬元價款，合計金額 5,241 萬元，連同先前兩筆，合計遭處分金額近 2 億元，頂晶計劃處分太陽能電廠籌措資金。頂晶科 2013 年 10～11 月、2014 年 1 月進出口交易，遭到關務署基隆關認為有違法情事，遂逕行裁罰，兩次裁罰金額約 1.5 億元、1,600 萬元，連同最近一筆 5,241 萬元，約 2 億元，日前公司已申請復查，待法院判決，爭取返還裁罰金。



太陽能電池價格崩跌，頂晶淡出太陽能電池生產，去年第三季裁撤員工人數共 120 人，轉型為模組代工、太陽能系統承建，因應裁罰金支出，已處分彰濱電廠，待完成轉移後即可入帳。



頂晶科去年二、三季本業已趨近損益兩平邊緣，第三季因認列海關罰金，第三季稅後淨利擴大到 1.25 億元，每股虧損 2.12 元，累計前三季虧損 1.32 億元，每股虧損 2.27 元。