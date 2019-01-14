品牌力加持 富邦媒去年獲利將優於前年 今年營收挑戰年增兩成

momo 富邦媒 (8454) 去年營運再攀創立 14 年來新高點，全年營收達新台幣 420.2 億元，年增 26.4%；其中網路購物亦刷新歷年最佳記錄，合併營收年增達 33.2%，表現卓越。富邦媒董事長林啟峰表示，去年營收持續維持雙位數成長，也將推升去年獲利優於 2017 年表現，而今年則希望維持去年的成長態勢，目標整體能達逾兩成以上的成長。富邦媒表示，去年在全體同仁努力下，連續 12 個月營收突破歷年同期新高。能有如此亮眼的成績，林啟峰認為，momo「品牌牧場」持續茁壯功不可沒，去年 momo 成功導入逾 2000 個品牌，3C 家電及大品牌成為去年營收的主要成長動能，以 Dyson 為例，去年單一品牌即貢獻約 4 億元營收，看好今年大品牌仍為重要的成長動能，而萊雅旗下品牌其他美妝品牌也將於今年陸續進駐。



今年 momo 深耕品牌合作持續加足馬力，第一季將導入生活工場、FUJI 按摩椅、Under Armour、Jin’s、長榮桂冠集團、欣葉集團、台東鹿鳴溫泉會館等品牌陣容；針對既有的品牌合作夥伴，除了 CRM 技術與大數據串接，同步線上線下消費權益，並進一步提供客製化的品牌行銷合作，攜手再拚銷售新高峰。



而新品類服務發展，林啟峰則指出，momo 將朝向規模化或嘗試多元的可能性，如 moBook 今年將從建構基底年邁開步伐，跨出繁體中文，並拓展國際合作機會。車市上，除了二手車尋求新合作夥伴外，重型機車與新車也將是今年的發展重點。



此外，林啟峰也提到，網路與電視購物的界線將逐漸模糊，電視購物將往網路移轉，因此今年將在網路 APP 成立「電視直播館」，由於目前 APP 一天約有 200-300 萬載具上線，希望將網路流量導入電視購物，而看好網紅銷售趨勢，除了購物專家外也將導入網紅銷售模式，希望今年電視購物業績仍能持續成長。



而隨著新零售市代來臨，伴隨著新物流的崛起，林啟峰表示，momo 今年將積極投入物流短鏈布局，即是為更快速到貨服務鋪路，預計於第二季於大台北地區啟動「三小時到貨」，品項包含生鮮商品，而除了既有的內湖、三重、台中、台南等四座衛星倉，今年計畫擴增至十座衛星倉；加上大數據演算運用，以及自由車隊持續擴增，讓物流能貫穿商流，帶動產業向上提升。

