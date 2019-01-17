再兩週迎農曆春節 富邦媒年貨伴手禮業績有望增四成

再過兩周將盛大迎來農曆春節，富邦媒 (8454) 旗下 momo 購物網貼心分享《伴手禮人氣商品》，歸納出零嘴類禮盒、水果禮盒以及生鮮海產禮盒三大類別。根據觀察，今年零嘴類禮盒以「養生風味」、「混搭風格」最為熱銷；水果禮盒走「產地直送」趨勢；而生鮮海產乾貨禮盒則以「易保存」、「高檔次」的烏魚子最受消費者青睞。看準此波年貨商機，momo 購物網今年伴手禮品項數較去年同期成長約 2 成，並祭出伴手禮全面下殺 3 折起等優惠活動，預估將帶動伴手禮買氣成長約 4 成。年節拜訪總少不了贈送伴手禮的環節，一來可展現禮儀，二來也為對方送上美好的祝福。根據 momo 購物網《伴手禮人氣商品》統計，今年零嘴類禮盒熱銷 TOP5 分別是：盛香珍超級重量包豐葵香瓜子、紅豆食府老上海手工點心組、盛香珍堅果罐系列、五桔國際綜合堅果以及紅豆食府 momo 獨規團圓伴手禮盒，顯見瓜子、堅果等健康又唰嘴的「養生風味」零食深受消費者青睞。



水果禮盒則以櫻桃、草莓等色澤較為喜氣的進口水果最為消費者喜愛，像是甜露露智利櫻桃禮盒、阿成水果紐西蘭空運大嘴巴櫻桃、WANG 蔬果日本嚴選熊本草莓禮盒，分別佔據人氣商品 TOP 榜中的 3 個名次，此外，momo 購物網也發現，除進口、頂級的水果禮盒外，「產地直送」水果禮盒亦有嶄露頭角之勢，如美濃宋媽媽橙蜜香小蕃茄以及台東大目釋迦，產地直送既新鮮又適合國人口味。而生鮮海產乾貨禮盒以「易保存」、「高檔次」的烏魚子最為熱銷。



農曆春節即將到來，momo 購物網發現年輕的消費族群多以零嘴類禮盒為選購首選，款式多元且新穎。看好此波年貨買氣，momo 購物網今年伴手禮品項數較去年同期成長約 2 成，並祭出伴手禮全面下殺 3 折起優惠，為伴手禮買氣續添柴火。