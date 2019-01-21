動力-KY週四現增新股發放 RTX 2060上市催動營運增溫

顯卡散熱風扇廠動力 - KY(6591)250 萬股現金增資案繳款完畢，預計本週四 (24 日) 發放並上市。增資後，動力 - KY 股本將由原 2.37 億元增加到 2.62 億元。動力 - KY 去年第二季起因挖礦動能消失，加上電競顯卡的換機空窗，業績未如預期，業績在第三季來到谷底 2.43 億元，第四季回升到 2.66 億元，與首季的 4.2 億元新高頗有差距。



因此，該股掛牌後從百元價位下修，近期跌破 40 元大關，最低來檔 36.5 元價位，跌幅高達逾 7 成，也影響其現金增資定價僅 32 元，與先前預計的 40 元以上差距不小。該公司去年前三季 EPS 為 2.7 元，較前一年的 3.08 元衰退，受庫存影響，第四季的財報偏淡看待。



不過，今年輝達 (nVIDIA) 新 RTX 20 系列顯卡陸續上市，增添其營運回升動能，近期輝達所推出之主流顯卡 RTX 2060 將促使電競市場換機潮正式啟動。據悉，RTX 2060 採用兩片風扇，定價 349 美元，效能更勝 GTX 1070，加上即時光影追蹤與 AI 功能，市場看好。



因此，法人預估動力 - KY 今年營運將倒吃甘蔗，上季與首季因同期基期偏高，年減幅度不小，但從第二季開始衰退幅度可望逐漸收斂，下半年電競旺季來臨，將展現營運成長力道。