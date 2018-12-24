動力-KY忙擴張 近日敲定現增、CB價格 募資金額共達2.3億元

動力 - KY(6591)因應未來產業成長趨勢，近期進行上市以來首次的籌資計畫，包括 250 萬股現增與 1.5 億元可轉債定價均完成，募資總金額達 2.3 億元。動力 - KY 上週六 (22 日) 敲定 250 萬股現金增資價格為 32 元，因近期國際股市不佳影響，低於日前公告預估區間價 40-60 元，相較上週六 (22 日) 收盤價為折價 23%，將募資 8 千萬元。



此外，另辦理之 1.5 億元可轉債 (CB) 預計將在 1/3 發行，每股轉換價格為 43.73 元，如以基準價格 41.65 元計算，轉換溢價率為 105%。本次包括現增與 CB 的發行，共募資 2.3 億元。



法人認為，除國際股市不佳衝擊之外，下半年輝達 RTX20 系列 2080 Ti/2080 等高階顯卡上市後因性價比不高，影響初期電競換機動能，直到 2070 推出後才略見買盤，影響基本面表現，加上籌資因素，股價均遭壓抑，在不利因素解除後是否有助股價表態值得觀察。