台港591雙位數成長帶動 數字11月營收創同期新高

在旗下 591 房屋營運成長下，數字 (5287)11 月營收 1.18 億元，創歷史同期新高，較去年同期成長 4.97%，月減 6.38%；累計前 11 月合併營收 13.47 億元，年減 0.83%，扣除原創因素年增率 8.30%。數字表示，11 月合併營收年增 4.97%，主要係 591 房屋交易網，網站瀏覽人次持續成長，加上香港 591 品牌效益顯現，帶動會員刊登，台灣及香港 591 房屋均雙位數成長。



展望 2019 年，數字指出，新創服務持續提高使用者的黏著度，藉由開啟影音內容發展、線上顧問以及微任務模式提升與會員間之互動，市場鎖定 150 億的室內設計、逾 500 億的婚宴商機以及近百億的打工市場，目標將網站流量衝刺至收費平台的門檻，以期成為營運成長新引擎。