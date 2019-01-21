拼多多被盜數千萬元優惠券 風險控制弱點恐帶來股價壓力

中國團購電子商務平台拼多多 (PDD-US) 於 1 月 20 日凌晨，被曝出現巨大漏洞，用戶可領人民幣 100 元無門檻優惠券，有大批用戶上線利用此漏洞充值話費、買 Q 幣，充 100 元話費只需要 0.44 元，拼多多在當天上午 9:30 最終修復漏洞，並報警處理。

網路謠傳，此一漏洞造成拼多多損失人民幣 200 億元，遭公司否認，並稱共被盜取數千萬元，實際損失不及人民幣 1000 萬元。

一些業內人士則批評，這家 3 年前初創公司對此事反應緩慢，這次事件暴露他們在風險控制的弱點，可能對股價造成壓力。美國上市的拼多多上週五收盤漲 1.83%，收 24.99 美元，美股週一為馬丁路德金恩日，將休市一天。

大陸有所謂「羊毛黨」，專門選擇線上行銷活動，以低成本甚至零成本換取高額獎勵或收益的人，這類行為被民眾稱為「薅羊毛」。拼多多方面表示，平台已第一時間修復漏洞，正在對涉事訂單進行溯源追踪。同時公司已向公安機關報案，將積極配合相關部門對涉事黑灰產團伙予以打擊。

拼多多相關新聞發言人說：「有黑灰產團伙通過一個過期的優惠券漏洞。盜取數千萬元平台優惠券，進行不正當牟利。」

拼多多指出，目前平台正對涉事訂單進行溯源追踪，並將根據警方調查結果對相關訂單做出最終處理。他們同時公告，平台消費者原本正常領取的優惠券不受影響。

但是，許多參與者並不認同拼多多「打擊網絡黑灰產團伙」的觀點，紛紛在拼多多官方微博留言，質疑公司搞虛假行銷。

上海創遠律師事務所高級合夥人許峰指出，如何定義此次拼多多用戶「薅羊毛」的行為，還要看拼多多的用戶協議如何約定。許峰解釋，如果是平台合理的讓利，那麼用戶這是合情合理的。但如果藉此手段上萬元甚至十幾萬元，那麼用戶也不會認為是正常讓利，可能屬於不正當得利。

事實上，拼多多方面早已將藉助平台漏洞獲利等相關事宜列入協議，協議中用戶守則中，明確將「使用拼多多平台外掛和 / 或利用拼多多平台當中的 BUG 來獲得不正當的利益」列為禁止行為。

中國電子商務研究中心主任曹磊指出，由於每年電商平台被「羊毛黨」圍獵的商品數量巨大，這讓消費者很多時候都享受不到電商平台所提供的活動福利。