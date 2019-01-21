巴菲特波克夏投資鋰事業 看好未來電動市場

著名投資人巴菲特 Warren Buffett 旗下的波克夏 Berkshire Hathaway (BRK.A-US) 已簽署協議，允許從美國加州的地熱井中提取電池礦物質鋰。

波克夏能源公司已在 Salton Sea 的 10 個地熱設施中提取鋰的權利給予了一間新成立的企業，新公司最初希望通過私募方式籌集 2000 萬美元，而該項目最終將耗資 25 億美元。波克夏也將獲得 10% 的權利金，及 500 萬美元資本。

根據英國金融時報稱，波克夏希望其 Salton Sea 地熱發電廠事業每年生產高達 9 萬噸的碳酸鋰，按現價計算，價值 15 億美元。同時，該事業群也一直在討論為電動車商特斯拉 Tesla (TSLA-US) 提供鋰電池。

如順利進行，該項目可為美國汽車製造商和電池生產商提供有效且穩定的金屬供應，從而減少對智利和澳大利亞少數大型生產商的依賴。

目前唯一的美國供應來自內華達州的 Silver Peak 銀峰礦，由 Albemarle (ALB-US) 經營。

據外電報導，在描述的籌款條款清單中，Salton Sea 地熱發電廠「有望成為世界上最大的鋰資源之一，可與智利和阿根廷的鋰三角相媲美」。

據了解，特斯拉於 2014 年曾對 Salton Sea 表示興趣，馬斯克 Elon Musk 的特斯拉曾以 3.25 億美元的報價，欲收購有在該地區提取鋰的 Simbol Materials，但最後未能順利併購。

近期，由於澳洲礦山的新供應量進入市場，鋰價在過去一年中下跌了約 17%。但分析師預計，因為電動汽車的價格將變得更加便宜，至 2025 年鋰電池需求將增長一倍以上。

目前智利的鋰產能成本是全球最便宜的，而 Salton Sea 有望挑戰此成本價格。