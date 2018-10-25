拼多多黃崢奪胡潤80後白手起家榜首 財富近千億

胡潤研究院發佈《胡潤 80 後白手起家 50 強》，拼多多 (PDD-US) 創始人黃崢首次上榜，以人民幣 950 億元的財富，成為 80 後白手起家新首富，為史上最快達到近千億財富的企業家。

50 位上榜的 80 後成功創業者，比去年多 13 位，其中新上榜 17 位，下榜 4 位。總財富人民幣 4816 億元，平均財富 96 億元，比去年多 15 億元。

拼多多今年 7 月登陸 NASDAQ 以來，市值最多達人民幣 2000 億元，儘管公司上市以來爭議不斷，但不可否認輻射面越來越廣，覆蓋眾多三四五六線城市。據第三方企鵝智酷數據顯示，約 25% 的拼多多用戶在平台產生全新購物需求，購買很多原來不曾使用甚至沒有見過的產品，約 13.7% 的拼多多用戶此前的消費渠道完全依賴於線下。

字節跳動的張一鳴以人民幣 650 億元排名第二，在新一輪融資後估值有望達到人民幣 5000 億元，接近上市公司百度的市值。

「無人機大王」汪滔今年財富增長 25% 到人民幣 450 億元，排名第三，目前其創業的大疆創新正在尋求新一輪融資，此輪融資後，估值或將超過 250 億美元。

今年上榜的 80 後白手起家富豪平均年齡 35 歲，和去年一樣。上榜者中有 2 位 90 後，比特大陸的葛越晟年齡最小，才 26 歲，今年以人民幣 34 億元財富新上榜，排名 27 位。比特大陸是全球最大的加密貨幣挖礦晶片生產商，壟斷超過 70% 的硬體；另外一個 90 後是 ofo 的戴威，今年 27 歲，財富人民幣 30 億元。

總體來看，上榜的 80 後白手起家富豪所在行業以新經濟為主，包括線上遊戲、區塊鏈、先進製造業、互聯網服務等。從行業佔比上來看，上榜者中 16% 從事線上遊戲，14% 從事區塊鏈、互聯網服務、先進製造業。特別是新上榜 17 位 80 後創業者，有 7 位來自區塊鏈行業。

北京是 80 後創業者居住地的絕對首選，其次是上海，再次是廣州、深圳和杭州，這 5 大城市占全國 9 成。其中北京 80 後白手起家富豪最多，有 20 人；其次是上海有 8 人，廣州有 6 人，深圳有 5 人，杭州有 5 人。

昨日公佈的還有《80 後財富繼承富豪》榜。相較白手起家富豪，此部分人更多來自於房地產、基礎建設、製造業等傳統領域。他們平均財富人民幣 273 億元，比去年多 32 億元，平均年齡 34 歲。

繼承富豪榜榜首的是財富達人民幣 1500 億元的碧桂園楊惠妍，太平洋建設的嚴昊和龍光地產的紀凱婷分別以 1200 億元、365 億元財富位列二、三名。紀凱婷最年輕，今年 29 歲。