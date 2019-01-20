川普遞橄欖枝：願意放鬆部分移民條款 換取政府開門

由於美國政府持續關門，週六 (19 日) 美國總統川普正式向國會喊話，提議放鬆部分移民條款，來換取民主黨通過 57 億美元的「美墨圍牆」資金，結束這一次的政府關門。

川普在週六的演說上表示：「我今天在這裡是為了打破僵局，為國會提供一條結束政府關閉的途徑。」

而川普新提的移民計劃如下：

1. 同意為 70 萬 DACA (童年抵美暫緩遣返計劃) 受惠者，提供為期三年的立法救濟，將向這些人提供工作許可證、社會安全碼以及免受驅逐出境。

註：該法案為歐巴馬政府於 2012 年開始實施，對象是無證移民身分入境、在美國長大的未成年人，保障這些人免於被遣返的命運。

2. 延長臨時保護地位法案 (temporary protected status) 三年，這估計將影響全美 30 萬人。

川普提議放鬆上述部分移民條款，以換取民主黨通過 57 億美元的「美墨圍牆」蓋牆資金，並結束本輪的政府關門，同時川普並承諾「美墨圍牆」並不會涵蓋美墨邊境全境，只會挑選一些戰略地點。

而雖然川普向民主黨遞出橄欖枝，但民主黨已在週六 (19 日) 火速回應，川普先前提出的多次建議，已全遭民主黨拒絕，這一次川普提出放鬆部分移民條款，民主黨人也不會就此妥協。

民主黨眾議院議長佩洛西 (Nancy Pelosi) 更稱，川普放鬆部分移民條款的提議，完全沒有誠意。

市場經濟學家分析，雖然川普態度願意放軟，但是估計美國政府關門的問題仍然不會立即結束；展望未來，川普有可能與民主黨展開「嚴肅」對話，並將阻擋美國政府開門的這顆球，踢向民主黨。