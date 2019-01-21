星展：人口老化長期趨勢難扭轉 今年Q1投資看好醫療保健類股

星展銀行今 (21) 日出具投資報告，探討第 1 季投資主題，點名看好醫療保健，原因在於人口結構老化是長期趨勢，因此預期未來數年，醫療保健相關支出投資與醫療保健企業的營收與獲利都將朝穩定成長態勢邁進。

根據聯合國統計資料顯示，1980 年全球 60 歲及以上人口總數為 3.82 億，但到了現在已達到 9.62 億，預估到了 2050 年，預計將大幅增加至 21 億人。

星展銀行表示，去 (2018) 年全球風險資產的波動度提升突顯了投資組合防禦性部位的重要性。由於美中貿易摩擦持續同時壓抑市場表現，預期今年風險資產的波動度將可能加劇，而從歷史經驗來看，當全球股市呈現類股輪動時，醫療保健類股表現優於循環性類股。

星展銀行認為，醫療類股具備五大投資優勢，包括：各國政府增加醫療保健相關的支出、多樣的新處方藥、終端需求增加、積極的併購活動，以及評價面並未過高。

星展銀行表示，全球醫療保健支出呈現上升趨勢，自 2000 年以來，美國相關支出明顯高於其他成 熟國家，且差距呈現擴大，且受惠於政府增加醫療福利和保險，預期 2015 年至 2020 年期間全球醫療保健支出將成長 23%，達到 9 兆美元；大型經濟體將維持 20％以上的穩定成長率。就亞太地區而言預期將成長 28%。

此外，受惠於於科技進步，生命科學和新處方藥的發展正以驚人的速度發展，製藥公司投入高額的研發資源進行新藥與醫療保健解決方案的開發，以滿足不斷成長醫醫療保健需求。

市場預期，到了 2022 年，全球處方藥的銷售將達約 1.1 兆美元，同時新的管道和新藥的推出將有助於減輕專利到期對部份現有藥物的負面影響。

展望未來，全球醫療技術（MedTech）的發展將成為焦點，有助於提供新技術 與支持 AI 設備，藉以提高服務提供商的效率。

星展集團預期，在未來數年內醫療保健業的併購活動將再次增加，以去年來看，就有三項大型交易：CVS 與 Aetna 合併、Cigna 與 Express Scripts 合併以及武田收購 Shire，積極的併購活動也將推升醫療保健類股股價上攻。