攻智慧醫療 宏碁攜手北榮打造AI照護場域

PC 品牌大廠宏碁 (2353) 積極佈局智慧醫療市場，週五 (14 日) 宣布其價值創新中心攜手子公司智聯服務公司，為臺北榮總日間照護中心打造 AI 照護場域。宏碁指出，該公司在此案中，將提供包含人臉及行為辨識解決方案之智慧監控系統，並建置包括攝影鏡頭、工作站(workstation)、空氣品質監測器 Acer Air Monitor 等硬體設備。



智聯服務公司董事長施宣輝表示，為智慧城市打造完整的健康照護服務，是宏碁在智慧醫療領域的使命。台灣在高齡與健康研究領域已投入相當長的時間，是亞洲高齡醫學的重要基地，這次與北榮日間照護中心攜手合作，將運用宏碁深度學習技術打造 AI 照護場域。



此次宏碁為北榮日間照護中心提供基於人工智慧的深度學習技術，打造臉部辨識和人員及物件偵測等應用。深度學習的技術可模擬人腦使用複雜多層次的類神經網絡，處理和分析大量的影像資料，還可追蹤移動的物件，發現異常事件，產生警示與提醒。應用在北榮日間照護中心，將能在到院和離院時識別院友身分，還可以透過人工智慧進行行為觀察。



宏碁說，除了人工智慧在日間照護中心的應用外，宏碁在榮總高齡醫學中心、高齡醫學門診及病房、日間照護中心等場域，也建置空氣品質監測器 Acer Air Monitor，並提供完整有效的空氣品質監測方案，用智慧的解決方案替長者打造優質清淨的醫療空間。