佳世達發表智慧零售五大方案 協助客戶提升營收20%

財訊快報 2019年1月18號18點18分

佳世達 (2352) 看好台灣智慧零售整合服務市場起飛，今 (18) 日舉行智慧零售論壇，聚集國內上百家系統整合商、客戶與會，並實地展示聯合艦隊夥伴包括明基逐鹿、明基能源、友通(2397)、拍檔(3097)、益欣資訊等解決方案，導入智慧解決方案後，客戶營收提升營收達 20%。佳世達今日論壇發表「精準互動行銷」、「顧客自助服務」、「廣告監控管理」、「營銷大數據分析」、「節能管理」等五大智慧解決方案，合計超過 30 種的軟硬整合合服務供應，雲端服務盛行、網路取代馬路的時代，協助零售業者建立智慧零售的大腦與神經網絡，依照需求彈性搭配物聯網方案，協助客戶提升營收，進攻 AIoT 智慧零售新戰場。



以店面人流分析為例，佳世達協助客戶收集各個時段的人流，與駐足時間、停留地點等數據，發現平日下午客人較多，大多停留店面中央位置，而假日人流竟然沒有高於平日，建議客戶調整人力的時段與站點配置，重新分配店面亮點位置，帶動周末客人流量提升 23%，平日提升 13%，整體營收成長率更達 20%。



佳世達智能方案事業群總經理李昌鴻表示，藉由掌握 ERP(企業資源規劃) 的軟體核心能力，形同掌握智慧化的大腦和神經中樞，再搭配集團的物聯網實力，成為 AIoT 智慧零售的最佳夥伴。



明基逐鹿總經理曾文興分享智慧零售三大趨勢，一、深度個性化：以消費者為中心，零售業者比消費者更了解消費者，可針對瀏覽紀錄和族群分析提供個性化推薦；二、流程自動化：從搜尋、協調、採買到交貨，消費者需要更流暢無礙的自動化流程體驗；三、行銷社群化：行銷族群的分野不只是依性別、年齡區分，更要留意他們所屬的「社群」，以及社群裡的意見領袖如何影響社群的消費行為。