聯合艦隊策略奏效 佳世達11月營收148.94億元 逆勢創高

第四季向來是科技產業淡季，佳世達 (2352) 合縱連橫「聯合艦隊」策略奏效， 11 月合併營收為 148.94 億元，創下新高，月增率 5.05%，年增率 12.13%，前 11 月合併營收為 1,424.69 億元，較去年同期成長 14.17%。佳世達以「優化現有事業經營、快速擴大醫療事業、加速解決方案開發」三大營運方針作為轉型主軸，自從 2010 年起，醫療事業陸續投資明基醫 (4116)、怡安醫療器材、杏合、虹韻、凱圖國際，解決方案則投資維田(6570)、拍檔(3097)、友通(2397)、明泰(3380)，Monitor(顯示器) 代工事業增添加眾福科 (3168) 策略夥伴；另外，投資光學鏡頭零組件廠宇迪光學，開拓共同的關鍵零組件來源，合計策略投資公司家數逾 10 家。



透過「聯合艦隊」策略，佳世達盼 2022 年之際 20～30% 高毛利事業占營收比重 5 成的目標，當中醫療事業群營收目標為 300 億元。



佳世達為全球第二大 Monitor 代工廠，前三季出貨量 1,660 萬台，占營收比重約 57%，前三季投影機出貨量約 100 萬台，占營收比重約 11%，新事業醫療事業營收約 68 億元、解決方案營收約 86 億元，分別占營收比重 6%、8%，合計共計 14%，較去年同期 10%，成長 4 個百分點，累計前三季稅後淨利為 29.95 億元，較去年同期 41 億元下滑，主要今年友達 (2409) 業外認列收益約 6.8 億元，不若去年 19 億來得高，每股盈餘為 1.52 元。