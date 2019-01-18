日本評估將4萬千瓦以上太陽能光電列入環評

日本環境省在 17 日 (週四)，針對大規模大陽能光電再生能源設施，召開了檢討會。環境省所作出的方針是，發電能力超過 4 萬千瓦的太陽能光電設施，將依法律規定列入環境評估的對象當中，在興建前，需要進行該項設施對地質與週遭生態系統，所帶來的環境影響進行調查與評估；而業者也有向當地居民召開說明會的義務。

日本在 2012 年實施「再生能源固定收購價格制度 (FIT)」後，太陽光電再生能源業者就如雨後春筍般的出現，也對日本的地景和水土保持造成許多衝擊。嚴重者，甚至在山坡地造成坍方等，危及居民生命財產的問題。在這些再生能源設備開發背後，如何兼顧景觀和生態環境，也成了重要課題。

目前風力發電與地熱發電在日本是需要進行環境評估的，而太陽能光電設備則未列在環評的對象當中。也因此，日本環境省在 2018 年夏天，就制度的規劃開始展開了議論。

太陽能面板 (圖：AFP)

在環境評估的草案當中，將太陽光電再生能源業者分為發電能力超過 4 萬千瓦的「第一種事業」業者，與超過 3 萬千瓦的「第二種事業」業者。這是根據日本國內相關業者的設備佔地面積與發電能力所計算出的。而日本的地方政府環評規定，多以面積是否超過 50 公頃來作為實施環評的基準。這次日本環境省希望透過相關法令的整備，將有必要進行環評的案子確實涵蓋在實施對象當中。

此外，對於發電規模未達 4 萬千瓦的太陽能光電設施，環境省也將制訂指導方針，希望藉此減少對環境與生態所造成的衝擊。環境省將對外徵求意見，最快在 2020 年的春天開始實施。