Dynabook發表新機 Sharp大漲！

鴻海 (2317-TW) 併購的日本夏普 (6753-JP) 旗下子公司「Dynabook」，在 17 日 (週四) 發表了 30 週年紀念機種「Dynabook G」系列。全機種採用夏普 13.3 吋的高畫質低耗電 IGZO 面板，最輕的客製款式更只有 739 公克。而這個系列的命名由來，取自代表「血統純正」，英文「Genuine」的字母 G。

Dynabook 在週四 (17 日) 發表了該公司 2019 年的新款機種 G 系列，採用 13.3 吋的 FHD(1,920x1,080) 霧面 IGZO 液晶面板，4GB/8GB 的 DDR4-2400 記憶體，第 8 代的 Intel Core i 處理器，128GB/256GB/512GB 的 NVMe SSD。機身使用鎂鋁合金材質，當中 G5/G6 款式的重量只有 779 公克 (客製款可達 739 公克)，可連續使用 9.5 個小時。而較重 (859 公克) 的 G7/G8 款式，可使用時間更達到驚人的 19 小時。日本將在 1 月 24 日上市，售價約 14 – 20 萬日圓。

夏普在 2018 年 10 月時，買下東芝的個人電腦 (PC) 事業子公司「Toshiba Client Solution (TCS)」，並在 2019 年改名為「Dynabook Inc.」。公司的營運目標是在 2019 年度開始獲利。在 2020 年度時，要將銷售額從 2018 年度的 1600 億日圓衝到 3400 億日圓，營收目標為 70 億日圓 (2018 年度為 46 億日圓的赤字)。

而投資人也似乎相當滿意，今 (18) 日夏普的股價出現慶祝行情，在開盤後不久走勢就不斷上揚，終場收盤時大漲 9.03% 股價 1207 日圓。